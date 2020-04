Ue: Sassoli, accordo in Eurogruppo va in giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, accoglie con favore l'accordo raggiunto all'Eurogruppo. "Abbiamo avuto ragione ad avere fiducia nell'Europa. Le proposte formulate dell'Eurogruppo vanno nella giusta direzione, con la trasformazione del Mes in 'Salva Europa' dall'epidemia Covid-19, da usare subito per aumentare le capacità delle nostre strutture sanitarie, ospedali e centri di ricerca", ha dichiarato in una nota. "Vediamo con favore il consenso dell'Eurogruppo al Sure e al potenziamento della Bei. Nella giusta direzione l'indicazione al Consiglio Ue di istituire un Fondo per la ricostruzione dell'Europa da finanziare anche con strumenti innovativi. In questa battaglia per la ricostruzione il Parlamento europeo farà come sempre la sua parte in difesa dei cittadini europei", ha concluso Sassoli. (Beb)