Ue: Eurogruppo, pacchetto si basa su tre pilastri più impegno a lavorare su fondo per ripresa

- Quello emerso dall'Eurogruppo è un pacchetto che si basa su tre reti di sicurezza: per i lavoratori, per le imprese, per i paesi. A questo si aggiunge l'impegno a lavorare al fondo per la ripresa economica in cui un ruolo centrale sarà svolto dal prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio 2021-2027 dell'Unione europea. Nel testo che è uscito dai lavori si legge che i ministri accolgono con favore l'iniziativa del gruppo Bei (la Banca europea per gli investimenti) "di creare un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro, che potrebbe sostenere finanziamenti di 200 miliardi di euro per le aziende", soprattutto le Pmi, in tutta l'Ue, anche attraverso le banche promozionali nazionali. "Invitiamo la Bei a rendere operativa la sua proposta il più presto possibile e siamo pronti a metterla in atto senza indugio, garantendo al contempo la complementarità con altre iniziative dell'Ue e il futuro programma Invest Ue", si legge ancora nel testo. Per quanto riguarda il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), i ministri sottolineano che "è dotato di strumenti che potrebbero essere utilizzati, se necessario, in modo adattato alla natura dello shock simmetrico causato da Covid-19". (segue) (Beb)