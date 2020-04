Ue: Eurogruppo, pacchetto si basa su tre pilastri più impegno a lavorare su fondo per ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri propongono di istituire un sostegno basato sull'esistente linea di credito Eccl, il programma di assistenza precauzionale, quale garanzia pertinente per gli Stati membri dell'area dell'euro interessati da questo shock esterno. "Sarebbe disponibile per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro durante questi periodi di crisi, con condizioni standardizzate concordate in anticipo dagli organi direttivi del Mes, che riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni iniziali delle istituzioni europee. L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi Covid 19", si legge nel documento. I ministri hanno concordato sul fatto che l'accesso concesso sarà il 2 per cento del Pil del paese alla fine del 2019, come parametro di riferimento. Questo strumento sarà resto disponibile entro due settimane, nel rispetto delle procedure nazionali e dei requisiti costituzionali. (segue) (Beb)