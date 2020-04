Aerospazio: ruolo Thales Alenia Space in missione Bepi Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda BepiColombo, lanciata il 20 ottobre 2018 dallo Space Center di Kourou, nella Guyana Francese, farà domani un'ultima apparizione nei nostri cieli, parte delle complesse manovre gravitazionali che lo stanno indirizzando verso Mercurio. Secondo i calcoli dell’Agenzia spaziale europea (Esa), potremo osservarlo nella mattinata di domani, venerdì 10 aprile, nella sua traversata da est a ovest ad un'altitudine minima di 12.677 chilometri dal suolo terrestre. BepiColombo è una missione congiunta tra Esa e Jaxa (Agenzia per l’esplorazione spaziale del Giappone). A livello industriale, la missione europea è guidata da Airbus Defence and Space come contraente principale dell’Esa. Thales Alenia Space nel suo ruolo centrale ha coordinato il lavoro di 35 diverse società europee - si legge in una nota - sviluppando i sistemi di telecomunicazione, controllo termico e distribuzione dell’energia elettrica, insieme all’integrazione e al testing del Mercury Planetary Orbiter (Mpo), del Mercury Transfer Module (Mtm) e del satellite completo sino alla conclusione della campagna di lancio. Thales Alenia Space ha inoltre fornito il Transponder per lo Spazio profondo (Dst) in banda X e Ka, il computer di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno, una parabolica orientabile di 1,1 metri da utilizzare per le comunicazioni satellite-terra, oltre che per l’esperimento di radio scienza della missione. Questa antenna a doppia banda deriva dall’antenna sviluppata per la missione Cassini-Huygens, un grande successo nell’avvicinarci a comprendere i misteri di Saturno. I diversi team di Thales Alenia Space impegnati nella missione hanno anche fatto squadra con l’Agenzia spaziale italiana e l’Università la Sapienza di Roma nello sviluppo di due payload scientifici: l’accelerometro ultra-sensibile Isa e l’esperimento di radioscienza More. Entrambi verranno utilizzati per lo studio del pianeta, così come per la conduzione di ulteriori test inerenti alla teoria della relatività di Einstein. Il Centro europeo delle operazioni spaziali (Esoc) ha confermato che gli strumenti sono in ottime condizioni e pronti all’azione. (segue) (Res)