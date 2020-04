Coronavirus: Gelmini (FI), misure Ue non all'altezza della situazione, servono eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Italia servono gli eurobond, non può bastare la sospensione del Patto di stabilità o la sola Sure, uno strumento di sostegno all'occupazione. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a "Zapping", su Radio Uno. "La Bce, dopo gli scivoloni iniziali della Lagarde, si sta muovendo bene - ha aggiunto Gelmini - e ha messo in campo 750 miliardi di euro. Ma per quanto riguarda l'Unione europea, le misure prese non sono all'altezza della situazione. Non sono ottimista su una possibile intesa all'Eurogruppo", ha concluso.(Com)