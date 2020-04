Coronavirus: Catalfo, in decreto aprile assegni familiari anche per lavoratori tutelati da Fis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, annuncia che "nel decreto aprile riconosceremo il diritto agli assegni per il nucleo familiare anche ai lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis)". Il dicastero di via Veneto ricorda, poi, in una nota che "il vigente regime di incompatibilità fra le due prestazioni è disciplinato dal decreto interministeriale n. 94343/2016, che adegua il Fis attuando l’articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 148/2015, dunque non ascrivibile a chi oggi è alla guida del dicastero e dell’Inps". Per Catalfo, "fin dall’inizio di questa emergenza il governo si è adoperato per tutelare tutti i cittadini. Nel prossimo provvedimento interverremo in maniera mirata per risolvere questa situazione". (Com)