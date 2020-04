Difesa: ministro Guerini esprime cordoglio per scomparsa appuntato Soru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, esprime il suo personale cordoglio e quello dell'intera Difesa che rappresenta alla famiglia dell'appuntato scelto Mario Soru in questo momento di dolore. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Mi unisco in un ideale abbraccio a tutta l'Arma dei Carabinieri che continua ad affrontare con altissimo senso del dovere questa fase così difficile. A tutti i Carabinieri giunga ancora una volta - prosegue Guerini - il mio grazie per il loro quotidiano impegno. È uno scenario complesso, inedito per tutti, ma uniti e nel solco dell'esempio di chi ha lasciato per difendere il Paese in questa emergenza saremo in grado di vincere". Il Ministro della Difesa ha voluto rivolgere le sue condoglianze alla famiglia dell'appuntato scelto Mario Soru, di 52 anni, che lascia la moglie e il figlio diciottenne.(Com)