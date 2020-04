Coronavirus: Algeria, 30 morti e 94 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha registrato nelle ultime 24 ore 30 decessi e 94 nuovi casi confermati di coronavirus. Lo ha annunciato il portavoce del comitato scientifico per il monitoraggio del coronavirus, Djamel Fourar. Sale quindi a 1.666 casi confermati e 235 morti il bilancio della diffusione del Sars-Cov-2 in Algeria. Per quanto riguarda i guariti, sono 347, dopo l'avvio della terapia con la clorochina. Al momento 46 contagiati sono in terapia intensiva. Il ministro della Salute, Abderrahmane Benbouzid, ha affermato che l'Algeria ha optato per la "trasparenza" nella comunicazione dei dati relativi ai contagi e ai decessi. (Ala)