Coronavirus: terminata videoconferenza governo con Regioni-Province-Comuni

- E' terminata da poco la videoconferenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con rappresentanti di Regioni, Province e Comuni per fare il punto in vista della fase due. Per il governo erano presenti anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Hanno partecipato alla videoconferenza i governatori Attilio Fontana, Stefano Bonaccini e Nello Musumeci, per Anci è presente il presidente Antonio Decaro, il sindaco di Roma Virginia Raggi, il vicepresidente vicario dell'associazione Roberto Pella e per l'Unione delle province italiane Michele De Pascale, Stefano Marcon e Michele Strianese. (Rin)