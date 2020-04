Coronavirus: Pd, rimborsi per mancate rette a nidi e materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, e le capigruppo in commissione Cultura alla Camera e al Senato, la deputata Piccoli Nardelli e la senatrice Vanna Iori, affermano che bisogna "riconoscere ai soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie, comunali o private, un contributo forfettario mensile per ogni bambino, a compensazione delle mancate rette. Ci è stato chiesto, per motivi che ci sfuggono, di trasformare il nostro emendamento al decreto Cura Italia, che aveva anche individuato coerenti coperture, in ordine del giorno. Così abbiamo fatto - si legge nella nota -, ma solo dopo aver avuto l’impegno del governo che la proposta sarà esattamente ripresa nell’ormai imminente decreto aprile. Si tratta, infatti, di una misura fondamentale per la sopravvivenza di una parte importante dei servizi per i nostri bambini e per la salvaguardia dei posti di lavoro". (Com)