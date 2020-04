Coronavirus: Conte su "Al Jazeera" invita l'Ue a dare una risposta unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato l'Unione europea a dare una risposta rapida, forte e unitaria per affrontare le ripercussioni della pandemia da coronavirus e ha esortato i paesi membri a mostrare uno spirito di solidarietà in questa circostanza, in modo da non perdere la fiducia delle persone. Intervistato dall'emittente televisiva qatariota "Al Jazeera", Conte ha spiegato che "le misure preventive adottate dall'Italia hanno contribuito a ridurre il numero di contagi da coronavirus e che ora l'Italia è pronta ad affrontare la seconda fase". "Gli indicatori confermano una riduzione positiva del numero di infezioni da coronavirus e ciò significa che le misure preventive hanno iniziato a produrre risultati positivi e sono state messe in atto, ma è necessario continuare a prestare attenzione e intensificare gli sforzi per far fronte allo scoppio dell'epidemia", ha aggiunto. Il presidente del Consiglio, parlando all'emittente qatariota, ha spiegato che "il sistema sanitario italiano non era pronto per affrontare una pandemia come il coronavirus, nonostante il fatto che sia tra i migliori sistemi al mondo". Infine, Conte ha spiegato che la diffusione del virus "non ha lasciato il tempo alle autorità di rispondere rapidamente per fornire le attrezzature mediche necessarie".(Res)