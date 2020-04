Coronavirus: Tofalo, stanziamento per operazione Strade Sicure importante risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo, le Forze armate continuano a fare la loro parte, mettendo al servizio del Paese grande impegno e professionalità. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. "Uno sforzo che è sotto gli occhi di tutti e riscuote unanime apprezzamento. Proprio per questo motivo, e per valorizzare il lavoro che ogni militare sta continuando a compiere con spirito di sacrificio, è stato previsto con un emendamento al decreto 'Cura Italia', lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per portare da 21 a 40 ore, per 90 giorni a partire dal 17 marzo, il tetto individuale mensile dei compensi per il lavoro straordinario che stanno portando avanti i nostri ragazzi e le nostre ragazze nell'operazione Strade Sicure". Tofalo si dice "orgoglioso di poter rappresentare pro tempore tutti gli uomini e le donne delle Forze armate che si impegnano 24 ore su 24, sette giorni su sette per la sicurezza della nostra nazione, soprattutto in un momento come questo".(Com)