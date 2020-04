Coronavirus: Caparini, Tg1 tratta come un delinquente chi è in trincea per fronteggiare covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Medici, scienziati e dirigenti che da settimane lottano per strappare pazienti da una morte tremenda trattati come delinquenti da quello che fu un telegiornale autorevole. Con un'aggravante, che una giornalista senza scrupoli ha infangato un bravissimo dirigente convalescente di Covid ammalatosi sul campo". Lo dice l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, commentando il servizio mandato in onda oggi dal Tg1 Rai da Alzano. "Questa è la dimostrazione - prosegue Caparini - di quanto sono caduti in basso nel disperato tentativo di assolvere gli unici colpevoli dei ritardi nell'adottare quelle misure di contenimento che proprio la sanità lombarda invocava da giorni". "Non a caso - conclude Caparini - la Rai è la televisione di Stato. La tv della vergogna". (Com)