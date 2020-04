Papa Francesco: "Sacerdoti, medici e infermieri sono i santi della porta accanto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sacerdoti, insieme ai medici e agli infermieri, sono oggi "i santi della porta accanto". Lo ha dichiarato papa Francesco durante l’omelia della Missa in Coena Domini del Giovedì santo in una Basilica di San Pietro praticamente deserta a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. "In questi giorni sono morti più di 60 sacerdoti in Italia" a causa della pandemia di coronavirus, ha sottolineato il Papa, sottolineando il loro sacrificio per fare visita ad anziani e malati in questo periodo di emergenza. Nella sua omelia, papa Francesco ha dato ampio spazio ai sacerdoti, osservando che proprio a causa delle restrizioni per fare fronte alla pandemia non è stato possibile celebrare la Messa crismale, che si tiene di solito la mattina del Giovedì santo in cui i sacerdoti della diocesi sono invitati a rinnovare le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale."Oggi vi porto il mio cuore", ha detto il Papa, il quale facendo riferimento anche al dramma vissuto dalla Chiesa legato agli abusi compiuti da alcuni esponenti del clero, ha sottolineato che oggi alcuni subiscono anche calunnie e "non possono andare in strada" vestiti con il clergyman perché insultati "in riferimento ai sacerdoti che hanno fatto cose brutte". Il Papa ha poi aggiunto: "Sacerdoti peccatori, che insieme a vescovi peccatori e a papa peccatori non si dimenticano di chiedere perdono e imparano a perdonare. Sanno che hanno bisogno di chiedere perdono e di perdonare. Tutti siamo peccatori".La Missa in Coena Domini segna l’inizio del Triduo pasquale i cui riti sono stati stravolti quest’anno a causa della pandemia di coronavirus. Rispetto agli anni scorsi le messe saranno tutte senza fedeli. Altri cambiamenti, oltre all’eliminazione della Messa crismale del Giovedì Santo, riguardano la tradizionale Via Crucis del Venerdì santo che si teneva ogni anno a Roma, al Colosseo, che si svolgerà invece sul sagrato della Basilica di San Pietro, sempre senza fedeli. Sabato Santo, 11 aprile, la veglia nella Notte Santa è in programma alle ore 21, mentre il 12 aprile, Domenica di Pasqua, la celebrazione per la Risurrezione del Signore si svolgerà alle ore 11. Al termine, il Santo Padre impartirà la Benedizione “Urbi et Orbi” sempre senza fedeli e in diretta streaming. (Rin)