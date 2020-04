Ue: Meloni a Pd e M5s, lezioni da dare non ne avete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla su Facebook di una "batteria di comunicati stampa di tutto il Partito democratico e Movimento cinque stelle (ebbene sì, passano il loro tempo così) perché il partito olandese che in Europa siede nel gruppo dei Conservatori, come Fratelli d'Italia, ha votato nel parlamento olandese una risoluzione che chiede condizionalità rigide per il Meccanismo europeo di stabilità. Che lezioni ci volete dare esattamente, compagni di tutte le latitudini? Volete - continua la parlamentare - che facciamo la lista di quanti leader e partiti vostri alleati sono sulle stesse posizioni? Con la differenza che voi prendete ordini da loro, li assecondate, noi non abbiamo alcuna difficoltà a prendere le distanze, perché siamo schierati con l'Italia, sempre. Parlateci di voi, piuttosto, che siete al governo". (segue) (Rin)