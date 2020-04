Aerospazio: ruolo Thales Alenia Space in missione Bepi Colombo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda, nel continuare il suo viaggio, si dirigerà prima verso Venere ed arriverà a destinazione nell'orbita finale di Mercurio solo ad inizio 2026. La missione, sotto la guida di Esa, aiuterà la comunità scientifica a comprendere la formazione del Sistema solare e dei pianeti terrestri. Mercurio è uno dei pianeti più vicini al sole e la storia della sua evoluzione è dunque uno dei tasselli fondamentali di un grande puzzle scientifico. Il satellite fornirà osservazioni complementari a quanto già rilevato dalla sonda Messenger, cercando di dare risposta a quesiti scientifici ancora aperti. Il satellite dovrà sopportare temperature superiori ai 300 gradi centigradi con escursioni locali sul riflettore dell’antenna che supereranno i 400 gradi. Tuttavia, l’elettronica e gli strumenti del veicolo spaziale dovranno operare a temperature che oscillano tra i 0 e i 40 gradi. È stato pertanto necessario sviluppare materiali e dispositivi all’avanguardia tecnologica, specifici per tutti gli elementi esposti, quali i pannelli termici, il radiatore termico, le antenne e i meccanismi di puntamento. Venere, Marte, Mercurio, Saturno, il Sole, comete, esopianeti, l'universo oscuro, e domani, si ritornerà sulla Luna. Thales Alenia Space è da sempre un partner fondamentale nelle missioni internazionali di esplorazione del Sistema solare. In passato ha realizzato metà del volume pressurizzato della Stazione spaziale internazionale, insieme a componenti principali di Atv e del modulo cargo Cygnus. Oggi, grazie alla comprovata esperienza, l’azienda si sta dedicando al futuro delle infrastrutture orbitali e dei sistemi di trasporto spaziale per accompagnare i nuovi programmi di esplorazione, tra cui Space Rider, il veicolo di rientro orbitale senza pilota, e la navicella Orion. Thales Alenia Space è anche al centro delle missioni scientifiche attuali e future; non solo BepiColombo, ma anche ExoMars 2022, Solar Orbiter, Euclid e NextStep-2. (Res)