Coronavirus: Gelmini (FI), governo abbia il coraggio di dire che anno scolastico è finito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "bisogna essere chiari con gli insegnanti, con le famiglie e con gli studenti. Bisogna avere il coraggio di dire loro che molto probabilmente questo anno scolastico non riprenderà più. Il governo deve farlo". Intervenendo a "Zapping", su Rai Radio1, la parlamentare ha aggiunto: "Andiamo avanti con le lezioni online, ma che siano davvero per tutti: un terzo delle famiglie italiane non ha un computer in casa. Forza Italia ha proposto di usare i soldi del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per aiutare tutti i genitori ad acquistare un dispositivo informatico per la didattica digitale dei propri figli. Anche su questo il governo è poco dialogante. Il ministro Azzolina - ha concluso Gelmini - ieri ha lasciato il tavolo di confronto con le Regioni: certamente non è un atteggiamento costruttivo per andare avanti". (Rin)