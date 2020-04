Coronavirus: Vincenzi (Pd), da Ciacciarelli solo fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Pd in Regione Lazio replica al consigliere leghista Pasquale Ciacciarelli definendo le sue parole "gravissime" e relegandole a "parte di una produzione quotidiana di falsità". Nel pomeriggio Ciacciarelli aveva accusato la Regione di non aver ancora fatto pervenire ai comuni del Lazio i fondi per l'erogazione dei buoni spesa. "Il coronavirus e i suoi effetti devastanti - scrive il capogruppo dem Marco Vincenzi - richiedono la massima responsabilità da parte di tutti e in particolare da parte di chi rappresenta i cittadini, che non vanno presi in giro. Fermo restando il pieno diritto dell'opposizione di criticare chi governa, oggi più che mai è indispensabile serietà e non il festival delle balle. Se preso sul serio - prosegue ancora Vincenzi - Ciacciarelli offende innanzitutto la destra e i suoi valori, che rispetto seppur molto lontani dai miei, ma soprattutto i cittadini, le persone in difficoltà, chi alza la saracinesca tutti i giorni, chi è in attesa di ripartire. La Regione ha messo in campo strumenti e fondi in modi e tempi record per le imprese, le partite iva, e risorse per decine di milioni di euro per chi non riesce neanche a fare la spesa". Il capogruppo del Pd in Regione se la prende poi direttamente con la Lega tirando una dura stoccata a Ciacciarelli. "La guerra è ancora lunga - dice -, le polemiche fatte nel laboratorio da cui prende ordini Ciacciarelli non salvano vite, non producono mascherine e non fanno ripartire le nostre aziende". (Rer)