Algeria: coronavirus, fondazione Zidane offre materiale sanitario a Bejaia

- La fondazione Zinedine Zidane, ex giocatore della Juventus e attuale allenatore del Real Madrid, ha offerto cinque kit di rianimazione a beneficio degli ospedali nel dipartimento di Bejaia, città natale del padre dello sportivo. Lo ha reso noto oggi l'ufficio stampa del dipartimento. "Oggi la fondazione Zinedine Zidane ha offerto cinque kit di rianimazione a beneficio della nostra città, che saranno inviati alle nostre strutture sanitarie", ha affermato la stessa fonte in una nota pubblicata su Facebook. "Ci sono molti respiratori artificiali, monitor e siringhea", si legge. "Durante un'intervista telefonica con il signor Smail Zidane, il padre della nostra stella del calcio Zinedine Zidane, che è responsabile della gestione di questa fondazione, il prefetto ha espresso la sua gratitudine a questa fondazione e ha presentato i suoi più sentiti ringraziamenti a Smail a nome di tutta la popolazione, funzionari e dirigenti del dipartimento di Bejaia per questo generoso contributo", conclude il comunicato stampa. (Ala)