Coronavirus: Usa, numero di decessi sale a 14.686 con 427 mila contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus ha ucciso almeno 14.696 persone negli Stati Uniti, su oltre 427 mila contagiati. Lo riporta l'emittente "Cnn", che cita i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. In tutto il mondo, sono contagiate oltre un milione e mezzo di persone, con oltre 94 mila decessi. Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per contagi e il terzo per numero di morti, dopo Italia e Spagna, rispettivamente oltre quota 18 mila e 15 mila. Si ritiene che i numeri attuali siano molto più alti a causa della carenza di test, di molti casi non segnalati e del sospetto che alcuni governi nascondano la portata dell'epidemia nelle proprie nazioni. (Nys)