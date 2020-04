Ue: ministro Finanze tedesco Scholz, accordo possibile all'Eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Eurogruppo un accordo è possibile. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, prima dell'inizio dei lavori dell'Eurogruppo. "Ora, prima della riunione, si può affermare che, come sembra, un accordo è possibile. La pausa ha contribuito a far sì che tutti rafforzassero la propria volontà di raggiungere una soluzione comune. Non intendiamo discutere di politica in maniera astratta, ma su come fare ciò che è giusto in un momento difficile", ha detto. (Beb)