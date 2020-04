Energia: segretario generale Opec, servono misure urgenti per stabilizzare mercato petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), Mohammad Barkindo, ha invitato i produttori di petrolio a prendere misure urgenti per stabilizzare il mercato petrolifero, anche se non sono facili. "È indispensabile adottare misure urgenti. È nell’interesse di tutti, anche nell'interesse dei consumatori. Questo non vuol dire che qualsiasi medicina sarà facile; ovviamente, non lo sarà. Ma è chiaro che è necessario. E sarà un vantaggio per tutti noi", ha dichiarato Barkindo nel suo discorso di apertura alla riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri dell'Energia del cosiddetto gruppo Opec+, formato dai paesi membri dell’Opec, guidati dall’Arabia Saudita, e dai produttori al di fuori del Cartello, capitanati dalla Russia. Alla videoconferenza sono stati invitati a partecipare un certo numero di paesi al di fuori del cosiddetto gruppo Opec+: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Brasile, Argentina, Colombia, Egitto, Indonesia, Norvegia, Trinidad e Tobago, Ecuador e Ciad. Tuttavia non tutti avrebbero confermato la loro presenza. “I tempi difficili richiedono flessibilità e impegno senza pari”, ha affermato Barkindo. "Chiedo ai produttori di petrolio qui oggi, di guardare alle prospettive del mercato che presentiamo e di essere spalla a spalla per aiutare questa vitale industria globale a sopravvivere", ha aggiunto il segretario generale dell’Opec. (Res)