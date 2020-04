Coronavirus: Albania, deceduta donna di 72 anni, è la 23ma vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 23 il numero delle vittime del Covid 19 in Albania dopo la morte questa sera di una donna di 72 anni. "La donna è deceduta all'ospedale delle malattie infettive, dove da alcuni giorni era sottoposta a terapia intensiva. La paziente soffriva di patologie pregresse", ha reso noto il ministero della Salute albanese in un comunicato. Intanto altri 9 casi di coronavirus sono stati confermati oggi dalle autorità del paese, facendo salire a 409 il numero dei contagiati. I nuovi casi, si sono registrati a Tirana, e a Elbasan (a circa 30 chilometri all'est della capitale). La capitale continua ad essere l'epicentro dell'epidemia con 196 persone affette da Covid-19. Attualmente in ospedale risultano ricoverate 58 persone, il numero più basso dallo scorso 25 marzo. Almeno 10 persone si trovano ricoverate in terapia intensiva, di cui 4 in grave stato di salute. E' salito invece a 165 il numero dei guariti, pari al 40 per cento del totale dei contagiati. (Alt)