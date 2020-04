Coronavirus: Albania, deceduta donna di 72 anni, è la 23ma vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 23 il numero delle vittime della Covid-19 in Albania dopo la morte questa sera di una donna di 72 anni. "La donna è deceduta all'ospedale delle malattie infettive, dove da alcuni giorni era sottoposta a terapia intensiva. La paziente soffriva di patologie pregresse", ha fatto sapere il ministero della Sanità albanese in un comunicato. Intanto altri nove casi di coronavirus sono stati confermati oggi dalle autorità sanitarie del paese, facendo salire a 409 il numero dei contagiati. I nuovi casi, si sono registrati a Tirana, e a Elbasan (a circa 30 chilometri all'est della capitale). Tirana continua ad essere l'epicentro dell'epidemia con 196 persone affette da Covid-19. Attualmente in ospedale risultano ricoverate 58 persone, il numero più basso dallo scorso 25 marzo. Almeno dieci sono sottoposti alla terapia inteniva, di cui quattro in gravi condizioni. E' salito invece a 165 il numero dei guariti, pari a 40 per cento del totale dei contagiati. (Alt)