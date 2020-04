Coronavirus: F. Sala, da cambi celle smartphone Lodi provincia con più spostamenti, bene Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'analisi degli spostamenti dei cittadini lombardi rilevata attraverso i cambi delle celle alle quali si agganciano gli smartphone. L'indagine è condotta in collaborazione con le compagnie che gestiscono i servizi di telefonia mobile. Dopo aver analizzato gli spostamenti all'interno della Regione, il vicepresidente Fabrizio Sala si è soffermato sul dato provinciale che evidenzia alcune specificità. "Il dato della mobilità in Regione Lombardia è costante, pari al 40 per cento - ha dichiarato Fabrizio Sala - La provincia con maggiore mobilità ieri è stata Lodi, mentre quelle in cui si è girato meno sono state Brescia e Milano". Sugli spostamenti medi per provincia, i dati si soffermano su una mobilità accentuata nella zona tra Cremona e Mantova. "Queste sono due province con una percentuale alta di mobilità - ha precisato Fabrizio Sala - e certamente questo dato è influenzato dalla presenza notevole di aziende della filiera agroalimentare. Il monito però è sempre lo stesso: restiamo a casa e siamo utili per noi stessi e per gli altri". È in corso il monitoraggio dei dati localizzati per Comune per capire gli spostamenti in maniera più dettagliata secondo l'area territoriale di riferimento. "Questi dati, e altri ancora più localizzati - ha concluso il vicepresidente Sala - li metteremo a disposizione delle Prefetture in modo che possano attivarsi in modo più preciso nel fare i controlli". (Com)