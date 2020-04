Coronavirus: De Blasio, le restrizioni potrebbero durare fino a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A New York le restrizioni a causa del coronavirus potrebbero essere intensificate, e durare fino a giugno, tranne nel caso in cui ci saranno progressi evidenti nella lotta alla pandemia. Lo ha detto il sindaco, Bill de Blasio, in una conferenza stampa oggi. Lo riporta l'emittente "Cnbc". De Blasio ha detto che la città sta affrontando un mese molto difficile a causa della crisi sanitaria, ma potrebbe passare alla "fase successiva" se i newyorkesi si impegneranno per tenere sotto controllo la pandemia. "È tempo di raddoppiare gli sforzi", ha spiegato. La chiusura delle scuole e delle attività durerà "fino a fine aprile e sicuramente per gran parte di maggio", ha aggiunto De Blasio. "Mi piacerebbe se qualcosa cambiasse entro maggio. Ma potrebbe non succedere fino a giugno". De Blasio ha dichiarato di utilizzare tre parametri per determinare quando allentare le restrizioni: il livello dei nuovi ricoveri ospedalieri per Covid-19, i ricoveri delle unità di terapia intensiva e la percentuale di persone che risultano positive. La città New York è l'epicentro degli Stati Uniti dell'epidemia e finora ha riportato 4.260 morti su oltre 81 mila contagiati, un numero superiore a quello dell'intera Cina, stando ai dati ufficiali. (Nys)