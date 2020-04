Coronavirus: De Priamo-Ghera (Fd'I), cordoglio per scomparsa lavoratore Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, in una nota dichiarano: "Da Fratelli d'Italia condoglianze ai familiari del capo operaio autorimesse dello stabilimento Ama di Rocca Cencia, deceduto a seguito del Covid. In queste settimane - aggiungono - ci siamo spesi, e così facciamo tutti i giorni, per ricordare, segnalare e sollecitare tutti gli organi competenti a fornire i dispositivi di protezione individuale, in primis le mascherine, ai lavoratori comunali e delle aziende partecipate di Roma Capitale. E così abbiamo fatto per Ama. I dipendenti della municipalizzata all'ambiente da mesi chiedevano interventi di sanificazione. Quanto accaduto è straziante". (Com)