Coronavirus:Usb, grave stato di insicurezza generale al Golgi Redaelli, pronti a denunciare

- Dopo settimane passate sollecitando la dirigenza dell’Asp Golgi-Redaelli a mettere in atto le elementari misure proposte da Usb per frenare un contagio che ormai è fuori controllo, siamo costretti a prendere atto che l’azienda non ha voluto adottare quasi nessuno dei provvedimenti necessari allo scopo. In considerazione del continuo aggravarsi della situazione, non possiamo che segnalare responsabilmente la situazione alle autorità competenti. Troppo alta la posta in palio, trattandosi dell’incolumità del personale e dei degenti. Lo afferma in una notal'Usb, spiegando che "i report quotidiani che arrivano dagli istituti evidenziano la mancanza di procedure e di protocolli di sicurezza aziendali univoci e omogenei; troppo pochi i tamponi eseguiti a degenti e operatori e in quantità difformi tra i diversi istituti; appare fuori controllo anche la situazione di sicurezza all’interno dei reparti di degenza affidati in appalto, una decisione che abbiamo a lungo contestato e oggi bocciata anche dal Tar; nessuna notizia nemmeno sul fronte delle assunzioni richieste, che sarebbero facilmente attivabili attingendo dalla graduatoria attiva". (segue) (Com)