Ue-Italia: Di Maio a “Dpa”, lavorare per un'Unione europea più forte non divisa

- È necessario lavorare per rafforzare l’Unione europea, non per dividerla, e “sono sicuro che anche i tedeschi vogliano questo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa tedesca “Dpa”. “Ho un ottimo rapporto con il ministro (Heiko) Maas, lo stimo ed è una persona di grande professionalità, questo per dirle che non si tratta di essere delusi o meno dal governo tedesco, la questione è capire che ora è assolutamente necessario remare tutti nella stessa direzione. Ne va del futuro dell’Europa stessa, che economicamente si troverà a competere con i colossi mondiali. Dobbiamo lavorare per rafforzare l’Ue, non per dividerla e sono sicuro che anche i tedeschi vogliano questo. Adesso bisogna però trovare un accordo che tuteli il futuro dell’Unione”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)