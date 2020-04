Ue-Italia: Di Maio a “Dpa”, lavorare per un'Unione europea più forte non divisa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qui non c’è in ballo il futuro dell’Italia, ma il futuro di tutta l’Europa. Questo non è il 2008, non è la crisi che abbiamo conosciuto più di dieci anni fa e non vi sono le stesse cause, per questo troviamo illogico adottare modelli o meccanismi con condizioni che oggi risultano anacronistiche”, ha sottolineato Di Maio. “Qui siamo davanti a una pandemia globale e l’Ue deve riuscire a dare una risposta univoca, forte ed adeguata. Di fronte a una tale risposta anche i mercati risponderanno bene”, ha sottolineato il responsabile della Farnesina. “Questo è il punto: comprendere che questa volta non ci sono scorciatoie, nessuno può farcela da solo, questa sfida si vince e si perde insieme e l’Europa davanti a sé ha una scelta molto chiara: reagire con compattezza e in tempi rapidi, oppure farsi trovare un’altra volta impreparata”, ha aggiunto. Nell’intervista Di Maio ha ricordato che “l’Italia è un paese che ha sempre onorato i suoi impegni e i suoi debiti. “L’anno scorso abbiamo avuto la il rapporto deficit/Pil più basso dal 2007 (1,6 per cento). È vero che abbiamo un importante debito pubblico, che però nasce oltre 20 anni fa”, ha osservato Di Maio, secondo cui “sia il primo, sia il secondo governo Conte sono stati virtuosi, evitando l’ulteriore crescita del debito ereditato”. Il ministro ha inoltre aggiunto: “Ci tengo a precisare che è interesse di tutti i paesi Ue mantenere il buon funzionamento del mercato interno, di cui l’Italia, terza economia dell’Ue, è e sarà sempre un pilastro fondamentale”. (Res)