Ama: Pd Campidoglio, su bilancio 2017 Raggi dica verità

Il possibile nuovo rinvio dell'approvazione da parte del Campidoglio del bilancio Ama del 2017, presentato dai vertici aziendali alcune settimane fa, torna ad infiammare la polemica politica capitolina. Il gruppo Pd in una nota scrive: "Apprendiamo con grande preoccupazione di un'ulteriore rinvio nell'adozione del bilancio Ama 2017. Se fosse vero potremmo ritenere che la storia infinita scritta in Campidoglio non è ancora conclusa. L'assenza del comune nell'assemblea dei soci dell'azienda convocata per quest'oggi è gravissima e mostra disinteresse per le sorti dell'azienda. L'unica finalità di questo ulteriore rinvio appare quindi quella di portare l'azienda capitolina al disastro finanziario e gestionale. Nel mese di febbraio - ricordano i dem - l'au Stefano Zaghis, forte anche del parere dei sindaci aveva adottato il bilancio 2017 con passivi pesanti per circa 100 milioni di euro cui faceva seguito l'accantonamento in un fondo di svalutazione dei controversi 18 milioni utilizzati per opere nei servizi cimiteriali. Nonostante siano passati oltre due mesi da quando il bilancio 2017 è stato licenziato da via Calderon della Barca in Campidoglio non si è trovato il tempo per valutare l'ennesimo documento contabile dell'azienda capitolina. Peraltro entro il 30 giugno, a seguito del D.lgs 18/20 che ha prorogato la scadenza iniziale del 30 aprile, il Cda dell'azienda capitolina dovrebbe approvare il bilancio 2019. Sono quindi tre i bilanci non ancora approvati e come già fatto trapelare in più occasioni alla stampa quasi sicuramente tutti in rosso. La giunta Raggi di questo passo può trasferire le sue sedute direttamente in tribunale". (segue)