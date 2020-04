Ama: Pd Campidoglio, su bilancio 2017 Raggi dica verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd capitolino dunque invita la giunta "a dir chiaramente se intende riprodurre lo schema Atac. Senza bilanci e senza piano industriale non può partire alcun rilancio per l'azienda. Senza i documenti contabili in ordine, la società si preclude anche la possibilità di accedere agli aiuti previsti dall'ultimo D.lgs varato dal governo. Come pensa la sindaca Raggi di mantenere le promesse di rilancio e di possibili ulteriori assunzioni in queste condizioni? Chiediamo chiarezza la posta in gioco è troppo alta, la sindaca Raggi e l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti non possono continuare ad essere reticenti sui bilanci e sulle prospettive di una delle più importanti aziende pubbliche comunali con circa 10.000 dipendenti. Basta balletti e rimpalli sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini". (Rer)