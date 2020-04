Coronavirus: sindacati, bene incontro con De Micheli, confidiamo in misure per trasporti in dpcm aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre segretari generali di Filt Cgil, Stefano Malorgio, Fit Cisl, Salvatore Pellecchia e Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi riferiscono di avere proposto, durante l'incontro in videoconferenza con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, "una serie di specifiche misure di sostegno al trasporto pubblico locale, ferroviario, aereo, marittimo, porti, merci e logistica, concessionarie autostradali, autonoleggio e impianti a fune che, con i rispettivi servizi accessori, complementari e appalti collegati, sono i settori più colpiti dalla crisi ed i tempi per il ritorno ad una possibile normalità non appaiono assolutamente chiari". In merito alle criticità derivanti dagli effetti dell'emergenza sanitaria nei trasporti, i tre dirigenti sindacali evidenziano che il ministro, "dopo l'illustrazione, si è riservata un approfondimento con i propri uffici e l'incontro è stato aggiornato ma confidiamo, visto il clima positivo, che una serie di provvedimenti per il settore si concretizzino già nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri di aprile mentre le questioni relative agli ammortizzatori sociali verranno affrontate prossimamente con il ministero competente". (segue) (Com)