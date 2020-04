Coronavirus: sindacati, bene incontro con De Micheli, confidiamo in misure per trasporti in dpcm aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali temi affrontati, sottolineano i tre segretari generali in una nota, "ci sono stati la salvaguardia della contrattazione nazionale per impedire che l'uscita dalla crisi sia caratterizzata da una forte ulteriore perdita di potere di acquisto, l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del settore quale riferimento minimo per tutti i soggetti che operino stabilmente sul territorio italiano e la previsione di forme di defiscalizzazione degli aumenti contrattuali. Inoltre - proseguono Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi - abbiamo chiesto garanzia delle coperture finanziarie nei settori a contribuzione pubblica, investimenti per il rinnovo delle flotte nei vari settori con mezzi efficaci e poco inquinanti e per ferrobonus, marebonus e bonus sud in particolare. Nel trasporto aereo serve l'obbligo di gare pubbliche per l'erogazione di contributi alle varie compagnie, la rivisitazione delle tariffe aeroportuali e soluzioni per le vertenze Alitalia e Air Italy. Infine - spiegano i leader sindacali - abbiamo chiesto provvedimenti per Anas, Enav e sulle concessioni autostradali, un sistema regolatorio aeroportuale, portuale e del trasporto merci e logistica, attenzione all'evoluzione dello shipping internazionale e una riforma organica del collocamento gente di mare". (Com)