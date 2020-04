Coronavirus: al Bambino Gesù servizio di ambulatorio a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale pediatrico Bambino Gesù si mette a disposizione con un servizio di ambulatorio a distanza: un numero telefonico per le famiglie che risponde tutti i giorni, dalle 9 alle 19. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", ricordando che è stato istituito anche un numero dedicato a tutti i pediatri per favorire un confronto tra specialisti nella gestione clinica dei casi e per definire i percorsi assistenziali più appropriati in caso di contagio, o sospetto contagio, da Covid-19. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. (Rer)