Coronavirus: Sardegna, ieri 168 partenze e 253 arrivi, da inizio emergenza totale di 21.125 spostamenti

- Dal bollettino dei viaggiatori diffuso quotidianamente della Regione Sardegna, dall'inizio dell'emergenza coronavirus , risulta che il totale delle persone che si sono spostate da e per l'isola, al 9 aprile, sono 21.125: 5.439 in partenza e 15.686 in arrivo. Ieri sono state 421: 168 in partenza e 253 in arrivo. Il dato di oggi (alle ore 16) è di 254 persone: 126 in partenza e 128 in arrivo. Per quanto riguarda le motivazioni degli spostamenti di ieri, il 46 per cento delle partenze è stato per comprovate esigenze lavorative, il 36 per cento per assoluta urgenza e il 18 per cento per motivi di salute; in arrivo, invece, i motivi di assoluta urgenza sono stati il 67 per cento, le comprovate esigenze lavorative il 25 per cento e i motivi di salute l'8 per cento. (Rin)