Coronavirus: Moody’s, Pil Italia a -2,7 per cento nel 2020, ripresa nel 2021

- Il Prodotto interno lordo dell’Italia calerà del 2,7 per cento nel 2020 a causa delle conseguenze sull’economia della pandemia di coronavirus, per poi registrare un rimbalzo del 2,1 per cento nel 2021. È quanto emerge dalle nuove stime dell’agenzia di rating Moody’s sulla situazione dell’Eurozona nel 2020 alla luce della pandemia di coronavirus. Secondo l’agenzia di rating il Pil della Germania si contrarrà del 3 per cento per risalire del 2,5 per cento nel 2021, mentre Francia e Spagna conterranno la flessione, rispettivamente, all'1,4 per cento e all'1,8 per cento nel 2020 per riprendersi dell'1,8 per cento e del 2,5 per cento nel 2021.(Res)