Ue: Renzi, polemica su Italia che finanzia mafia e camorra? Le stesse idiozie le diceva Beppe Grillo

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "la polemica contro l’Italia che finanzia mafia e camorra è squallida. Lo dico oggi come lo dicevo nel 2014 a Strasburgo - continua l'ex premier su Facebook -. Allora queste idiozie le diceva Beppe Grillo. Chi semina vento raccoglie tempesta". Il senatore di Iv pubblica, poi, un video del luglio 2014 in cui il garante del Movimento cinque stelle, in occasione dell'avvio della legislatura del Parlamento europeo, diceva a Strasburgo: "Sono venuto qui per dire: non date finanziamenti all'Italia. Scompaiono tutti in tre Regioni: Calabria, Sicilia e Campania e quindi a mafia, 'ndrangheta e camorra". (Rin)