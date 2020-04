Ue: Geese (Verdi), 68 per cento tedeschi pro aiuti economici a paesi colpiti da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento dei tedeschi è a favore di aiuti economici per i paesi particolarmente colpiti dal Coronavirus. Contrario il 28 per cento. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter l'eurodeputata dei Verdi, Alexandra Geese, riportando i dati di Polibarometer che mostrano come la percentuale più alta di persone a favore di aiuti economici sia tra gli elettori dei Verdi, l'85 per cento, mentre quella più bassa nell'elettorato del partito di estrema destra, Alternative fur Deutschland (28 per cento). Tra questi due estremi, si collocano il partito di sinistra, Linke, (81 per cento), i socialdemocratici dell'Spd (74 per cento), i cristiano democratici della Cdu, (68 per cento) e il partito liberale Fpd (61 per cento).(Beb)