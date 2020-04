Siria: Ue chiede misure appropriate contro responsabili utilizzo armi chimiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha chiesto oggi "misure appropriate" contro i responsabili dell'uso di armi chimiche in Siria, dopo la pubblicazione da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) di un rapporto in cui viene accusata l’Aviazione siriana di aver lanciato bombe con cloro e sarin nella provincia di Hama nel 2017. "Coloro che sono stati identificati come responsabili dell'uso di armi chimiche devono essere ritenuti responsabili di questi atti riprovevoli", ha dichiarato il ministro degli Esteri europeo, Josep Borrell, in una dichiarazione a nome dei 27 Stati membri. L'Unione europea ha già imposto misure restrittive nei confronti di alti funzionari e scienziati siriani per il loro ruolo nello sviluppo e nell'uso delle armi chimiche ed "è pronta a prendere in considerazione l'introduzione di nuove misure se verrà confermata tale versione”, ha dichiarato. "L'uso di armi chimiche da parte di chiunque - che si tratti di uno Stato o di un attore non statale - ovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza costituisce una violazione del diritto internazionale e può essere equiparato al più grave dei crimini internazionali, crimini di guerra e crimini contro l'umanità ", ha insistito Josep Borrell. "L'impunità per questi atti orribili non sarà tollerata. Spetta ora alla comunità internazionale prendere in debita considerazione la relazione e intraprendere le azioni appropriate", ha affermato. “L'Unione Europea è determinata a garantire che questa palese violazione dei principi fondamentali della Convenzione riceva la più forte risposta possibile dagli Stati parte alla Convenzione sulle armi chimiche ", ha aggiunto. "La responsabilità è essenziale per prevenire la ricomparsa di armi chimiche", ha concluso. (segue) (Res)