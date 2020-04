Coronavirus: Piemonte, a Pasqua e Pasquetta chiusi tutti gli esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È stata firmata questa sera dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, una ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali a partire dalle ore 13 di domenica 12 aprile fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari. Restano consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza. "Ora più che mai i nostri comportamenti sono importanti ed è fondamentale restare a casa, anche in giornate come Pasqua e Pasquetta che abbiamo sempre vissuto come momenti di festa da trascorrere in compagnia - spiega il presidente Cirio -. Per questo ho scritto alle Prefetture del territorio chiedendo di intensificare i controlli sugli spostamenti e ho predisposto la chiusura degli esercizi commerciali il 12 e 13 aprile, ad eccezione della domenica mattina per evitare che tra venerdì e sabato si creasse una concentrazione di uscite per gli acquisti".