Coronavirus: Gorlier (Fca), salute e sicurezza dei lavoratori sono priorità del Gruppo

- “La salute e la sicurezza dei lavoratori sono le priorità principali di Fca". Così Pietro Gorlier, Chief operating officer per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) di Fca, dopo l'accordo con le organizzazioni sindacali sulle norme di sicurezza sanitaria per i lavoratori al riavvio delle attività produttive. "Partendo dalle iniziative implementate per la loro sicurezza nelle fasi iniziali della diffusione della pandemia, abbiamo lavorato con esperti del settore e con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per la collaborazione, per rafforzarle con l’uso dei più avanzati strumenti di prevenzione e un forte impegno sulla formazione delle persone per la loro applicazione - aggiunge Gorlier - . Il funzionamento del nostro sistema industriale è ovviamente una parte fondamentale per il nostro Gruppo, come dimostrato dai 5 miliardi che stiamo investendo nel piano industriale triennale per l’Italia, ma non ammettiamo nessuna deroga alla sicurezza delle persone”. (Rpi)