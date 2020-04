Olimpiadi 2026: Valente (M5s), ok a nostro emendamento contro agevolazioni fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Valente, deputato del Movimento cinque stelle e membro della VII commissione a Montecitorio, sottolinea che il M5s ha "subito evidenziato che nel decreto legge sulle Olimpiadi, bisognasse intervenire per modificare la norma che prevedeva agevolazioni fiscali (tassazione al 30 per cento) sui compensi dei dipendenti della Fondazione Milano-Cortina". Quindi, Valente spiega: "Abbiamo presentato in merito un emendamento per chiedere che venisse applicato invece il medesimo regime fiscale di qualsiasi altro lavoratore. Fortunatamente, dopo una mediazione interna con le altre forze di maggioranza, l'emendamento è stato riformulato ed accolto: il testo finale, infatti - continua in una nota -, prevede per il 2020 che la tassazione degli stipendi di questi dipendenti della Fondazione Milano-Cortina rimanga del 100 per cento, nel 2021 e 2022 sarà del 60 per cento e negli anni a seguire del 30 per cento. Sono ben conscio che sia esagerato parlare di risoluzione del problema ma, allo stesso tempo, credo sia stato compiuto un passo importante in quella che doveva essere un'ovvietà: il trattamento uguale per i cittadini. Come, tra l'altro, ribadisce l'art 53 della nostra Costituzione che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, oltre che il sistema tributario è informato a criteri di progressività".(Com)