Roma: Agnello (M5s), stato dell'arte dei cantieri mostra città viva e in movimento

- Il quadro tracciato oggi in commissione Lavori pubblici di Roma rispetto ai cantieri in corso e a quelli in partenza "è confortante e mostra una città viva, in movimento, in cui le imprese aggiudicatrici, a cui stiamo garantendo una solvenza economica nei confronti di dipendenti e fornitori, stanno portando avanti lavori di grande utilità per i cittadini, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le disposizioni governative in materia di sicurezza". Lo afferma in una nota Alessandra Agnello, presidente M5s della commissione Lavori pubblici del Campidoglio che ricorda quindi il piano dei cantieri illustrato oggi dal direttore del Simu capitolino. "Roma non si ferma, non può fermarsi - aggiunge Agnello -. L'amministrazione Raggi sta lavorando duramente per far sì che i cittadini, al termine di questa surreale emergenza sanitaria, possano beneficiare di una città più moderna, di infrastrutture più efficienti e di strade più sicure".(Com)