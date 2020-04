Kosovo: ambasciatore Orlando, in tempi di crisi il rispetto per la Costituzione è più importante che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi di crisi l'inviolabilità della Costituzione e il rispetto da parte di tutti gli attori politici e più importante che mai. Lo ha affermato l'ambasciatore d'Italia in Kosovo, Nicola Orlando, in un post su Twitter dopo l'incontro avuto oggi con il presidente del parlamento del Kosovo Vjosa Omani. Il Kosovo ha commemorato oggi l'anniversario della propria Costituzione. "In Kosovo come in Italia, la Costituzione è faro di democrazia e diritti umani, e garante sia dei cittadini che delle istituzioni. Ho visitato Osmani per rendere omaggio", ha scritto Orlando. Da parte sua in un comunicato sull'incontro con Orlando, Osmani ha sottolineato che "la Costituzione non è solo il più importate atto giuridico di uno paese. Per il Kosovo rappresenta anche l'incoronamento dell'impegno del nostro popolo per costruire il proprio Stato".(Kop)