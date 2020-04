Coronavirus: Caparini, confermiamo che spesa sostenuta da Regione Lombardia supera i 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermiamo che la spesa sostenuta finora da Regione Lombardia è di oltre 400 milioni di euro”. Lo dichiara in una l’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, in merito alle affermazioni rilasciate oggi dal capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. Regione Lombardia spiega che la somma citata dal dottor Borrelli era l’ultima in possesso della Protezione civile a fine marzo e che oggi la spesa ha raggiunto gli oltre 400 milioni di euro, che nel dettaglio si riferisce ad apparecchiature e dispositivi medici e biomedicali, dispositivi di protezione individuale e allestimento di idonei spazi da destinare alla terapia intensiva o sub-intensiva. Ulteriori tipologie di spesa a carico della gestione emergenziale sono spese relative al sistema di Protezione civile, con particolare riferimento al volontariato di Protezione civile, per circa 25.000 volontari attivati; spese per la fornitura di beni e servizi per gli operatori della Protezione civile, della sanità e dei volontari impegnati 24/24 nella gestione dell’emergenza presso la sede di Palazzo Lombardia; spese derivanti dall’occupazione attuale e occorrenda di alberghi e strutture destinate a ospitare operatori sanitari, reclutati e volontari, ivi compresi quelli provenienti dall’estero, impegnati sul territorio regionale lombardo nel contrasto dell’epidemia Covid19 oltre al personale tecnico-amministrativo che accompagna e supporta tali operatori e servizi amministrativi e di traduzione. (com)