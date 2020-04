Infrastrutture: diga Gerd, Egitto e Sudan confermano adesione a percorso negoziale proposto da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Egitto e Sudan hanno confermato la loro adesione alla soluzione negoziale promossa dagli Stati Uniti nel quadro della disputa con l'Etiopia per i criteri di riempimento e funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), in costruzione sul Nilo. Lo riferiscono i media egiziani citando una nota di Khartum, secondo cui il primo ministro sudanese Abdullah Hamdok ha ricevuto il generale egiziano Abbas Kamel, direttore dell'intelligence nazionale, e il ministro delle Risorse idriche Mohamed Abdel-Atty alla presenza delle controparti sudanesi. Oltre al progetto Gerd, le parti hanno discusso dei preparativi per l'imminente visita di Hamdok al Cairo. La realizzazione della diga ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia sui criteri di riempimento della diga: un ultimo incontro programmato a Washington per approvare la soluzione negoziale proposta dagli Stati Uniti è stato disertato dalla delegazione etiope, spingendo la Lega araba - di cui fa parte anche il Sudan - a prendere posizione con una dura dichiarazione contro le "misure unilaterali" adottate dall'Etiopia. Il Sudan è stato tuttavia l'unico paese membro della Lega araba a non firmare la dichiarazione. Per l’Egitto, la risoluzione della Lega araba che invita l'Etiopia a rispettare le norme applicabili del diritto internazionale e a non adottare misure unilaterali che potrebbero danneggiare i diritti dei paesi confinanti riflette invece “lo sgomento e il malcontento” nei confronti di Addis Abeba. (Cae)