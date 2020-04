Coronavirus: Taiwan donerà sei milioni di mascherine a paesi in Asia, Europa e Americhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha eseguito nuove donazioni di mascherine chirurgiche per i paesi gravemente colpiti dalla pandemia di coronavirus, fra cui nazioni europee e paesi America Latina e Caraibi. "La decisione fa seguito all'offerta di un totale di dieci milioni di mascherine ai 15 alleati diplomatici di Taiwan, 11 paesi europei e gli Stati Uniti, attualmente in corso di svolgimento, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Affari Esteri di Taiwan Joanne Ou in una conferenza stampa. "Nel secondo round di donazioni, un totale di sei milioni di mascherine chirurgiche sarà inviato agli Stati membri dell'Unione Europea, ad alcuni stati degli Stati Uniti che hanno un disperato bisogno di dispositivi di protezione individuale, alcuni paesi dell'America Latina e dei Caraibi", ha spiegato Ou. "Sotto lo slogan di 'Taiwan può aiutare, e Taiwan sta aiutando', il nostro governo e il popolo continueranno a partecipare agli affari internazionali attraverso azioni concrete", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)