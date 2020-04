Coronavirus: Taiwan donerà sei milioni di mascherine a paesi in Asia, Europa e Americhe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donazioni di mascherine chirurgiche aiuteranno gli operatori sanitari in prima linea nei paesi beneficiari. Una fonte che ha familiarità con la questione ha detto alla "Cna" che si prevede che alle Filippine verrà data una grande percentuale di mascherine, in considerazione delle dimensioni della sua popolazione, dello stato dell'epidemia di coronavirus e dei suoi stretti legami con il governo di Taiwan. Secondo la fonte, il ministero deve prima ottenere l'autorizzazione dai Centri di controllo delle malattie (Cdc) delle'Isola per spedire milioni di mascherine chirurgiche fuori dal paese perché sono considerate una "risorsa medica strategica". (segue) (Cip)