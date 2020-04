Coronavirus: Taiwan donerà sei milioni di mascherine a paesi in Asia, Europa e Americhe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli accordi dovrebbero essere completati entro una o due settimane, ha detto la fonte, citando le difficoltà di spedizione dovute a un'industria del trasporto aereo paralizzata in tutto il mondo. Nel primo giro di donazioni di mascherine, le spedizioni ai 15 alleati diplomatici di Taiwan sono state affettuate di recente, mentre quelle in Olanda sono arrivate il 7 aprile, secondo il ministero. Sempre al primo turno, le spedizioni in altri paesi europei come Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Svizzera e Vaticano, sono iniziate ieri nella speranza che arrivino prima della fine della settimana, ha aggiunto il ministero. (Cip)